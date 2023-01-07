Mardin'de bebeğin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı Güncel Haberler Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın altında kalan bebeğin yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın altında kalan bebeğin yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçen ve aracın hareket etmesiyle hayatını kaybeden 16 aylık Hicran Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan sürücü M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. M.B. savunmasında, yeni aldığı tıra Kızıltepe ilçesinde takograf taktırmak için aracını hareket ettirdiğinde olayın meydana geldiğini belirterek küçük çocuğun tekerlerin arasında oyun oynadığını düşündüğünü, olayın isteği dışında geliştiğini belirtti. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi'nde dün, 16 aylık Hicran Bozkurt evinin önünde oynarken park halindeki tırın arkasına geçmiş, bebeği fark etmeyen şoför M.B. aracı hareket ettirmişti. Çevredekilerin uyarısıyla M.B. aracı durdurmuş, tırın altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaynak: AA / Güncel Bozkurt Artuklu Mardin Güncel Haberler

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