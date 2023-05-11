Mardin'de bayat ekmek kermesi düzenlendi

Mardin'de bir okul tarafından bayat ekmek kermesi gerçekleştirildi.

Mardin'de bir okul tarafından bayat ekmek kermesi gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulunda, geleneksel bayat ekmek kermesi düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese öğrenciler, velilerin hazırlamış olduğu yiyecek ve içecekleri satışa sunuldu.

Veli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, depremzede çocuklar ile Yetim Kardeş Projesindeki öğrencilere dağıtılacak.