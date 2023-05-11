Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mardin'de bayat ekmek kermesi düzenlendi

Mardin'de bayat ekmek kermesi düzenlendi

Güncel Haberler

Mardin'de bir okul tarafından bayat ekmek kermesi gerçekleştirildi.

Mardin'de bir okul tarafından bayat ekmek kermesi gerçekleştirildi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulunda, geleneksel bayat ekmek kermesi düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese öğrenciler, velilerin hazırlamış olduğu yiyecek ve içecekleri satışa sunuldu.

Veli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, depremzede çocuklar ile Yetim Kardeş Projesindeki öğrencilere dağıtılacak.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel

Artuklu Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title