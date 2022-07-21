Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüyen Onur Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti. Başboğa'nın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilçede özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Kızıltepe Tepebaşı Mardin Güncel Haberler

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