Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Veysi Akdoğan idaresindeki 41 UL 791 plakalı hafif ticari araç, Mardin- Şanlıurfa kara yolunda bariyere çarptı. Sürücü Akdoğan ile oğlu Muhammed Akdoğan kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Şanlıurfa Tragger Mardin Güncel Haberler

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