Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Veysi Akdoğan idaresindeki 41 UL 791 plakalı hafif ticari araç, Mardin- Şanlıurfa kara yolunda bariyere çarptı.
Sürücü Akdoğan ile oğlu Muhammed Akdoğan kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel