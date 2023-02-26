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Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Mardin'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Veysi Akdoğan idaresindeki 41 UL 791 plakalı hafif ticari araç, Mardin- Şanlıurfa kara yolunda bariyere çarptı.

Sürücü Akdoğan ile oğlu Muhammed Akdoğan kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Tragger Mardin Güncel Haberler

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