Mardin'de Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katında oturan Homan ailesinin kızları Hazal Arya, balkonda oynadığı sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katında oturan Homan ailesinin kızları Hazal Arya, balkonda oynadığı sırada düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.