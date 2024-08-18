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Mardin'de Bakır İşletmelerinde Çalışan İş Sağlığı Uzmanı Ölü Bulundu

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir bakır işletmesinde çalışan iş sağlığı uzmanı Bilal Delebe, kaldığı lojmanda ölü bulundu. Delebe'nin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde bakır işletmelerinde iş sağlığı uzmanı olarak çalışan Bilal Delebe (35), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesindeki özel bir şirketin bakır işletmelerine ait lojmanda meydana geldi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Bilal Delebe'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu lojman yönetimine bildirdi. Güvenlik görevlileri ile kapısı açılan lojmanda, Delebe'nin hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bilal Delebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Delebe'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsinin ardından Bilal Delebe'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesi tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüldü.

Bilal Delebe'nin 1 gün önce mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiği belirtildi. Delebe'nin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mazıdağı Otopsi Mardin Olay Sağlık Güncel Haberler

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