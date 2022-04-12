Mardin'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de "Ben olsaydım" sloganıyla düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılığın, sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak ülkeleri tehdit eden bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

Fiziksel ve ruhsal bağımlılıkla mücadelenin bütüncül, sistematik ve etkili bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, bu süreçte etkin bir mücadele için ortak bir dil ve çalışma pratiğinin benimsenmesi ve farklı aktörlerle iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin en önemli başlığını uyuşturucu ile mücadelenin oluşturduğunu aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu ile mücadelemiz, ekiminden üretimine, bulundurulmasından alış satışına ve kullanımına kadar pek çok alanı kapsıyor. Tüm bu alanlarda polisimizle jandarmamızla istihbarat birimlerimizle yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Bununla birlikte uyuşturucu ile mücadeleyi sadece narkotik polisinin vazifesiymiş gibi değerlendirmek, büyük fotoğrafı teşhis edememek anlamına gelir. Bağımlılıkla mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesi için önleyici ve koruyucu tedbirleri almayı da unutmamalıyız. Emniyet, sağlık ve milli eğitim müdürlüklerimizin vatandaşlarımızı bağımlılık konusunda bilinçlendirici faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi elzemdir. Medyanın da bu konuda en önemli paydaşlarımızdan biri olduğu unutulmamalıdır."

Madde ve uyuşturucu bağımlılığının ilk ve öncelikli mücadele alanları olduğunu vurgulayan Demirtaş ancak sigara, tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının da üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini anlattı.

Özellikle teknoloji bağımlılığına dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti:

"2021 yılında TÜİK'in yaptığı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Araştırmalarına göre, ülkemizde hanelerin yüzde 92'sinde internet erişiminin olduğu, 16-74 yaş arası nüfusumuzun yüzde 83'ünün ise internet kullandığı tespiti yapılmıştır. Hanelerin yüzde 96'sında cep telefonu olduğu, internet kullanım amaçları değerlendirildiğinde ise yüzde 74'lük oranla sosyal medya kullanımının ilk sırada yer aldığı görülmüştür. Karşımızda duran bu istatistiki veriler konunun en anlamlı özetidir. Toplumumuzu, özellikle de gençlerimizi internetin boz bulanık, karanlık sularına terk edemeyiz. İnsanımızı, evlatlarımızı sosyal medyanın esareti altında bırakamayız. Tüm kesimler el ele verip bu sarmaldan hep birlikte çıkmalı ve biri diğerini tamamlayan bağımlılık alanlarına anında müdahale kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız."

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise terörle mücadele edildiği gibi bağımlılıkla da topyekun aynı hassasiyetle mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in de katıldığı çalıştay, yarın yapılacak sunumun ardından sona erecek.