Mardin'de babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldü
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Gökçe Mahallesi'nde oturan M.Ç. evinin önüne park etmeye çalıştığı kamyonetle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki kızı Z.Ç'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Gözaltına alınan babanın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel