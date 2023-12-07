Mardin'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Nur Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 LAD 87 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada İ.S, Ç.Ç, E.T, Ş.K. ve Y.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.