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Mardin'de Atlara Çarpan Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin atlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde atlara çarparak devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan 4 ata çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta bulunan Mahsum S. (28), Abdullah B. (29), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve 1 yaşındaki Muhammed Ç. yaralandı.

4 atın telef olduğu kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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