Mardin'de askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada askeri araç şarampole devrildi ve 2 asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.
Askeri araç Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 asker yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.