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Mardin'de askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen kazada askeri araç şarampole devrildi ve 2 asker yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 2 asker yaralandı.

Askeri araç Şenköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 asker yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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