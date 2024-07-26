Mardin'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 2 Tabanca ve 3,08 Gram Esrar Ele Geçirildi

Mardin'de asayiş ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat ilçesinde 27 ekip ve 62 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamada toplam 447 kişi kontrol edildi.

Denetimler sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3,08 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca, 141 motosiklet ve 302 otomobil olmak üzere toplam 443 araç denetlendi. 8 araç trafikten men edilirken 132 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.