Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikte, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akkoyun, asayiş ve güvenlik verilerini titizlikle değerlendirerek suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirmeyi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akkoyun, oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürüldüklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf ederek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda ekim ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Organize suç çÇetelerine yönelik de operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş, 13 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 97 silah ile 7 bin 210 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışanlara karşı gerekli önlemler alındığını, bu kapsamda denetimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 80 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 kişinin yakalandığını, yapılan sorgularında bu kişilerin terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilerek adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.

Akkoyun, bağımlılıkla mücadele konusunda da çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirterek, bir taraftan kolluk kuvvetlerinin kente uyuşturucu madde girişini engellediğini diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında 162 operasyon düzenlendiğini ifade eden Akkoyun, şu bilgileri paylaştı:

"Bu operasyonlarda 197 kişi hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 24 kişiden 16'sı tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde ekim ayında 70 operasyon düzenlendi, 93 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında da geçen ay aranan 501 kişi güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir."

Akkoyun ayrıca "terör", "ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele", "yasa dışı bahis", "kumar ve suç gelirleriyle mücadele" başta olmak üzere il genelinde siber suçlar kapsamında 3 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

Trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akkoyun, "Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında ekim ayında 2 bin 905'i okul servis aracı olmak üzere 166 bin 711 araç denetlenmiştir." diye konuştu.

Akkoyun, Mardin'de ilk kez ekim ayında düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin şehrin tarihi dokusunu, kültürel çeşitliliğini ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkararak kenti kültür ve sanatın önemli duraklarından birisi haline getirdiğini dile getirerek, festivalde yaklaşık 500 bin kişinin ağırlandığını söyledi.

Festival ile hem kent sakinlerine hem de yerli ve yabancı misafirlere önemli bir kültür ve sanat deneyimi sunulduğunu belirten Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakanlık çalışanlarına, emeği geçenlere teşekkür etti.