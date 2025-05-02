Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, nisan ayında kentte PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanmıştır. Terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 144 silah ve 1300 muhtelif mühimmat ile 70 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir." dedi.

Valilikte, Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda çalışmalara hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettiklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla nisan ayında kentte PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 13 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanmıştır. Terörle mücadelenin yanı sıra organize suç çetelerine yönelik de operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş olup 24 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. Terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 144 silah ve 1300 muhtelif mühimmat ile 70 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir."

Akkoyun, düzensiz göç ile de mücadelenin sürdüğüne dikkati çekerek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 62 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 kişinin yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir ayda 98 operasyon yapıldı

Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmaları da hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiren Akkoyun, narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilde nisan ayında 98 operasyon düzenlendiğini belirtti.

"124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi de tutuklanmıştır." diyen Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yandan toplumsal bilinç sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Akkoyun, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında nisan ayı içinde 10 bin 778 olmak üzere bugüne kadar toplamda 102 bin 443 anne ve anne adayına eğitim verildiğini belirtti.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen ay düzenlenen 59 operasyonda 79 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Akkoyun, siber suçlarla mücadele kapsamında ise 18 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 23 kişiden 9'unun tutuklandığını kaydetti.

Trafik denetimlerinde geçen ay 1643'ü okul servisi olmak 139 bin 699 aracın denetlendiğini anlatan Akkoyun, vatandaşlardan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumlarının ve her bir çalışanının verdiği mücadelenin kararlılıkla, hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Akkoyun, Mardinlilerin verdikleri destekle daha da güçlenerek bu çalışmalarda yol katettiklerini belirtti.

Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"İlimizde terörün, onların işbirlikçilerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, esenliği, birlik ve beraberliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum."