Mardin'de Asansör Düşmesi: 4 Yaralı
Günün Mardin merkez Artuklu ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen asansör kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mardin'de asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir apartmanın asansörü zemine düştü.
Asansörde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaralılara ambulansta müdahale edildi.
Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel