Tamire getirilen cep telefonu alev aldı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde tamir için getirilen bir cep telefonunun bataryası, incelenme sırasında patlayarak alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde arızalı telefonun bataryası, tamir için getirildiği iş yerinde incelendiği sırada patlayıp, alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. İşyerine tamir için getirilen cep telefonunun bataryası, tamir ustası Zeynel Abidin Ertaş tarafından incelendiği sırada patlayarak alev aldı. Ertaş, telefonu işyerinden uzaklaştırmaya çalışırken, içerisi dumanla kaplandı. Olayda yaralanan olmazken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

