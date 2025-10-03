Haberler

Mardin'de Arazide Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin ilçesinde çobanlar tarafından arazide bulunan yanmış erkek cesedi için jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Cesedin kimliği belirsizken, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide yanmış erkek cesedi bulundu.

Kırsal Düzce Mahallesi'nde arazide ceset gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bir erkeğe ait olan cesedin yandığı belirlendi.

Kimliği henüz bilinmeyen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.