Mardin'de Arazide Yanmış Erkek Cesedi Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde arazide yanmış erkek cesedi bulundu.

Kırsal Düzce Mahallesi'nde arazide ceset gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bir erkeğe ait olan cesedin yandığı belirlendi.

Kimliği henüz bilinmeyen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.