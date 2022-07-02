Mardin'de arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kırsal Yalınağaç Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Jandarma Mazıdağı Mardin Güncel Haberler

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