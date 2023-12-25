Üye Girişi
Haberler

Mardin'de aranan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Tutuklanan şüpheliler arasında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü de bulunuyor.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Mardin Tutuklama Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title