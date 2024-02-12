Mardin'de aranan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 62 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 15'i tutuklandı.