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Mardin'de aranan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı. Aralarında firari hükümlünün de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Aralık Mardin Tutuklama Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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