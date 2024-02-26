Mardin'de aranan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Şubat'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında çeşitli suçlardan arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 41 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 16'sı tutuklandı.