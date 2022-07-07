Mardin'de aranan 12 kişi yakalandı
AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık ve nafaka hükmüne uymamak suçlarından aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Şahin Seçen - Güncel