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Mardin'de aranan 12 kişi yakalandı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de aranan 12 kişi yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında arama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık ve nafaka hükmüne uymamak suçlarından aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Hisarcık Mardin Güncel Haberler

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