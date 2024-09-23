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Mardin'de Araç Uçurumdan Düştü, 4 Kardeş Yaralandı

Mardin'de Araç Uçurumdan Düştü, 4 Kardeş Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde el freninin indirilmesi sonucu uçurumdan düşen hafif ticari araçta 4 kardeş yaralandı. İki çocuğun durumu ağır.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2'si ağır, 4 kardeş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki, içinde yaşları 7 ile 13 arasında değişen Zeynep, Mehmet, Ecrin ve Behiye Bulun kardeşlerin olduğu hafif ticari araç, iddiaya el freninin indirilmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Taklalar atarak sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan kardeşlerden 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından İdris Dilmeç, "Üst tarafta 4 çocuk aracın içindeydi. El frenini mi indirmişler, şu an kimse bilmiyor. Uçurumdan takla atarak suyun içine düşüyor. 2 çocuk ağır yaralıdır. Dileriz ki Allah'tan 4'ünün de durumu çok iyi olur. Allah şifa versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nusaybin Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Mardin

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