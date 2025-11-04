Haberler

Mardin'de Apartmandan Bisiklet Çalındı

Mardin'de Apartmandan Bisiklet Çalındı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin apartmanın zemin katından bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir apartmana giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Kasım'da akşam 23.00 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yüzünü kapatarak Hürriyet Apartmanı'na giren kişi, zemin katta bulunan bisikleti alarak uzaklaştı. Hırsızlık ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde durumu fark eden bisikletin sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

500
