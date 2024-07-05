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Mardin'de apartman dairesinde yangın çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, dairedekiler kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri diğer dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan dairedekiler kendilerini dışarı atarken, diğer dairelerde mahsur kalanları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Tepebaşı Mahallesi 604'üncü Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Çetin'e ait Çahalar Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar, yangını fark ederek daireyi terk etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbara olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, diğer dairelerde mahsur kalan 5'i çocuk 6 kişiyi kurtardı. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Mardin Yaşam Güncel Haberler

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