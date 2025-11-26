Haberler

Mardin'de Anne ve Kızının Cenazesi Van'da Defnedildi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan anne Berna ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya, otopsi sonrası Van'da toprağa verildi. Cenaze, Hafıziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da toprağa verildi.

Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi.

Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
