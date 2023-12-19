Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Mardin Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde bir otelde 'Anadolu Basın Buluşmaları' programı düzenlendi. Programda, bölgelerin kültürel ve turizm değerleri, turizm ve ekonomik kalkınmada basının yeri ile gazetecilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.

Mardin'de "Anadolu Basın Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Mardin Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde bir otelde "Anadolu Basın Buluşmaları" programı düzenlendi.

Güneydoğu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinden federasyon başkanları, gazeteciler cemiyet başkanları, akademisyenler ve iş insanların katıldığı programda, bölgelerin kültürel ve turizm değerleri, turizm ve ekonomik kalkınmada basının yeri ile gazetecilerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ve Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak turizm konusunda, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nasır Duyan da ekonomik yapısı hakkında sunum yaptı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve Anadolu Gazete Sahipleri Basın İlan Kurumu Temsilcisi Tahir Gülebak da bölgeleriyle ilgili konuşma yaptı.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik, programın ardından yaptığı açıklamada, programın ilkini tarihi kent Mardin'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Programa, 5 federasyon ve 18 gazeteciler cemiyeti başkanlarının katıldığını aktaran Çelik, "Burada yaptığımız buluşmanın ikincisini Kapadokya'da, üçüncüsünü Ege'de, dördüncüsünü Akdeniz, daha sonra da Karadeniz Bölgesinde yapmayı hedefliyoruz. Amacımız doğru yerde doğru zamanda doğru haber yapmak ve halkı aydınlatmaktır." dedi.