Mardin'de Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1'i Ağır 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda alacak meselesi yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle tartışan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Serdar S. (33), Behcet D. (66), Aytekin D. (21) ve Osman D. (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serdar S.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
