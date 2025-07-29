Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tankerin Devrilmesi Sonucu 2 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada, akaryakıt yüklü bir tanker devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, tankerdeki akaryakıt yola döküldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasındaki İpekyolu üzerindeki Arı Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. 73 SV 943 plakalı tanker, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonucu tankerdeki akaryakıtın bir kısmı yola döküldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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