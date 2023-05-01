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Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tankerde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Edip Yıldız yönetimindeki 73 AAT 827 plakalı akaryakıt yüklü tankerin altından duman çıktığını görenler, sürücüyü uyardı. Tankeri sağa çekip durduran Yıldız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sürücüsü Edip Yıldız, Irak'tan yüklediği akaryakıtı İskenderun Limanı'na götürdüğünü belirterek, "Kızıltepe'de ışıklarda durunca çevredeki vatandaşlar, 'yangın çıkıyor' dedi. Biz de hemen itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar gelip söndürdüler. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

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