Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada S.S. (33), B.D. (66), A.D. (21) ve O.D. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kavga anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.