Mardin'de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada biri ağır dört kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları hastanelere taşıdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Mardin-Şanlıurfa kara yolunda kırsal Sürekli Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada S.S.(33), B.D.(66), AD.(21) ve O.D.(28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel