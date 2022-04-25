Mardin'de AK Parti Kadın Kollarından çocuklara yönelik iftar programı

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanlığınca çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mardin Öğretmenevinde düzenlenen programda AK Partili kadınlar, 7-12 yaş arası çocuklar ve aileleri ile iftar yaptı.

Programa, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Sancar da katıldı.