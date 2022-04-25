Mardin'de AK Parti Kadın Kollarından çocuklara yönelik iftar programı
AA - Şahin Seçen - Güncel
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AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanlığınca çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.
MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanlığınca çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mardin Öğretmenevinde düzenlenen programda AK Partili kadınlar, 7-12 yaş arası çocuklar ve aileleri ile iftar yaptı.
Programa, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Sancar da katıldı.
AA / Şahin Seçen - Güncel