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Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayının seçim aracına taşlı saldırı

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Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda sürücü yaralandı. Saldırı sonrası Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışma yapacağını belirtti.

Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı.

Artuklu Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Tatlıdede, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında kırsal Dara Mahallesi'ne giden minibüse, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhan Batur ve beraberindeki partililer indikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından taşlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Atılan taşlar nedeniyle minibüsün tavan bölümündeki camların kırıldığını, sürücü Murat Tulga'nın yüzünden yaralandığını ifade eden Tatlıdede, açıklamasında şunları kaydetti:

"Jandarma ekipleri gerekli incelemeleri yaparak, saldırganları tespit edecek inşallah. Mahalle mahalle, sokak sokak ayrım yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tip saldırılar bizi hiçbir şekilde yıldıramaz ve çalışmalarımızı akamete uğratamaz. Seçim çalışmalarımızı daha güçlü ve kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Olay sırasında bölgede bulunan Kadın Kolları heyetimize ve sürücümüze geçmiş olsun diyoruz. Bu seçim sürecinin huzur ve barış içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz."

Tatlıdede, durumu öğrendikten sonra, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavisi süren sürücü Tulga'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Tatlıdede, Tulga'nın tedavisinin ardından taburcu edildiğini, İlçe Jandarma Komutanlığına saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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