Mardin'de Aileler Arasında Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda toplam 6 kişi yaralandı ve jandarma, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya silahla ateş etti.

Kavgada, Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatılırken mahallede de güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
