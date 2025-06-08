Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı

Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı tedavi edilerek taburcu edildi, durumu ağır olan 4 kişi hastanelerde tedavi altında.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve Ahmet Boz'un hayatını kaybettiği silahlı arazi kavgasında yaralanan 10 kişiden 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adem Boz Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, Abdullah Boz, Rıdvan Boz ile Felek Boz'un Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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