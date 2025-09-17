Mardin'de Aile Sağlığı Merkezinde Doktora Saldırı
Mardin'in Artuklu ilçesindeki aile sağlığı merkezinde hasta yakını, tahlil sonuçları için beklemek istemediği gerekçesiyle doktoru darp etti. Yaralanan doktor hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde dün kan tahlili yaptıran kadının oğlu bugün annesinin tahlil sonuçlarını öğrenmek için merkeze geldi.
Sıra numarası alması gerektiği söylenen kişi, "sırayı mı bekleyeceğim" diyerek öfkelenip, hakaret ederek merkezden ayrıldı.
Bir süre sonra tekrar merkeze gelen hasta yakını, aile hekimi B.Ş'yi darbetti. Yaralanan doktor, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.
