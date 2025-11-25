Mardin'de Aile Faciası: Baba ve Kızı Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Mardin'de eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunan Mehmet Kaya'nın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
BABA DEFNEDİLDİ
Mardin'de yaşadıkları dairede eşi Berna Kaya (33) ve kızı Samyeli Kaya (5) ile birlikte başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Kaya'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
