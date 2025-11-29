Haberler

Mardin'de Aile Cinayeti: 2 Şüpheli Gözaltında, 1'i Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ve 5 yaşındaki çocuklarının silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ailenin komşusu M.C. ve V.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
