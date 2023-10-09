Mardin'de abonman kart için başvurular başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un müjdesini verdiği abonman kart için başvurular başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un müjdesini verdiği abonman kart için başvurular başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un açıkladığı, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için "üniversite öğrenim yardımı", Mardin Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçlarında geçerli olacak abonman kart uygulaması ve Artuklu Üniversitesinde okuyan öğrencilere yemek katkı payını içeren üç destekle ilgili çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım aracından faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim öğrencileri abonman karta başvurabilecek.

Mardin Kart sahibi olan öğrenciler 60 yolculuk için 120 lira karşılığında abonman karta başvuru yapabilecek. Başvurular 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunan Mardin Kent Kart Merkezinde yapılıyor.