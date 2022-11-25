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Mardin'de 9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

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Mardin'de 9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de 9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.

Mardin'de 9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında ekiplerce, 2013 yılında "tasarlayarak öldürme" suçundan arama kaydı olan firari M.B. ve H.B. yakalandı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin JASAT Güncel Haberler

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