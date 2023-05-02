Mardin'de 9 kırsal mahalle ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırları içinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 04.00 itibarıyla Nusaybin'in Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 09.30 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.