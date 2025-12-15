Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı
Mardin'de yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan şüpheli durumlarda ihbarda bulunmalarını istedi.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 84 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 8-14 Aralık'ta çalışma yapıldı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 82 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel