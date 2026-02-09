Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 81 kişi yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de firma hükümlüler dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 81 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında nitelikli yağma ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş kişiler de bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda,"Nitelikli yağma" suçundan 10 yıl 10 ay ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
