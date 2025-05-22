Mardin'de 80 Yaşındaki Sıddık Demirel Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu

Mardin'de 80 Yaşındaki Sıddık Demirel Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu
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Mazıdağı ilçesinde yakınlarından haber alamayan 80 yaşındaki Sıddık Demirel, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Sıddık Demirel (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Sıddık Demirel'e ulaşamayan yakınları ve komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin pencere korkuluklarını kırarak içeri giren ekipler, Demirel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sıddık Demirel'in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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