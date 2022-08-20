Mardin'de 16 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'de freni patlayan tırın kalabalığın arasına dalmasıyla 16 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Süratle gelen tırın vatandaşları ezdiği ve yaşanan panik anları anbean kameralara yansıdı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

FRENİ BOŞALAN TIR KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı. Freni boşalan tır, kalabalığın arasına dalarak 16 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda ilk kazada yaralananlara müdahale eden ekipler ve çevrede toplanan kalabalığın arasına tırın daldığı ve birçok kişiyi ezdiği görülüyor. Görüntülerde çevredeki vatandaşların panik anı da kameralara anbean yansıyor.