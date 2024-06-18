Mardin'de 71 kişi yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 10-16 Haziran'da çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.