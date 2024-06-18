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Mardin'de 71 kişi yakalandı

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Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 71 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 10-16 Haziran'da çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Güvenlik Yakalama Ceza Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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