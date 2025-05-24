Mardin'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi üzerinde bulunan Çınaraltı Apartmanı'nda meydana geldi. 7 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,