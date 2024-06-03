Mardin'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 807'nci Sokak'taki 7 katlı Bereket Apartmanı'nın çatı katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,