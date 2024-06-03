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Mardin'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 807'nci Sokak'taki 7 katlı Bereket Apartmanı'nın çatı katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe İtfaiye Mardin Yaşam Güncel Haberler

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